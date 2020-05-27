Уряд відклав проведення огляду бюджетних витрат

Кабінет міністрів через карантинні заходи переніс на більш пізні строки проведення огляду бюджетних витрат.

Відповідне рішення було ухвалене 27 травня на засіданні уряду, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Проведення огляду бюджетних витрат, через карантинні заходи у зв’язку зі спалахом пандемії COVID-19, перенесено на більш пізні строки", - йдеться в повідомленні.

Планувалось, що звіти будуть подані уряду до 1 грудня цього року, проте, через карантинні заходи цей термін подовжено до 1 березня 2021 року.

У міністерстві нагадали, що огляди витрат проводять спеціально створені робочі групи, до складу яких входять представники відповідних розпорядників бюджетних коштів та Мінфіну, а також незалежні експерти. Робочі групи мають проаналізувати сфери та напрацювати не менше двох варіантів досягнення цілі огляду у відповідній сфері.

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Цьогоріч огляди витрат проводять у 12 головних розпорядників коштів державного бюджету: Міністерстві освіти і науки, Міністерстві розвитку громад та територій, Міністерстві охорони здоров’я, Міністерстві соціальної політики, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві культури та інформаційної політики, Міністерстві молоді та спорту, Міністерстві енергетики та захисту довкілля, Міністерстві інфраструктури, Державному агентстві автомобільних доріг, Державній судовій адміністрації та Національній академії наук.

Крім того, рішенням уряду змінено строк подання звітів розпорядниками бюджетних коштів, які не провели огляди в 2019 році (Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство енергетики та захисту довкілля). Звіти необхідно надати уряду в тримісячний строк з дня скасування карантину.

Як повідомлялось, огляд витрат (spending review) – ключовий елемент для створення ефективної системи планування бюджету на середньострокову перспективу. Така комплексна оцінка покаже, чи ефективно розподілені державні витрати, та допоможе виявити неефективні або неактуальні видатки.