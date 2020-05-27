Уряд передав у Раду законопроєкт щодо спрощення ввезення складових для оборонної продукції

Уряд на засіданні 27 травня затвердив та передав на розгляд Верховної Ради України проєкт закону «Про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України (щодо спрощення ввезення складових для продукції оборонного призначення)».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроєкту є встановлення нульового ввізного мита на складові, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у виробництві, ремонті та експлуатації продукції оборонного призначення.

Необхідність внесення таких змін до законодавства була зумовлена необхідністю зменшити витрати підприємств оборонно-промислового комплексу при створенні нових, нарощенні та модернізації вже наявних виробництв продукції оборонного призначення.

«Реалізація проєкту дасть можливість безстроково звільнити підприємства оборонно-промислового комплексу від сплати мита на складові (матеріали, вузли, агрегати, спеціальне обладнання, устаткування та комплектувальні вироби), що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у розробленні та виробництві озброєння (у тому числі для виробництва боєприпасів), військової та спеціальної техніки для потреб ЗСУ та інших військових формувань, реконструкції та будівництва нових об’єктів і споруд, призначених для цих цілей», - йдеться у документі.

Як зазначається, ухвалення законопроєкту матиме позитивний вплив на можливість Збройних сил та інших військових і правоохоронних формувань заощадити кошти під час закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки. Крім того, це дасть змогу підприємствам українського ОПК вчасно виконувати контракти на виготовлення продукції оборонного призначення.

У разі ухвалення Верховною Радою закон набуде чинності з 1 січня 2021 року.