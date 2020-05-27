Уряд передав у Раду законопроєкт щодо спрощення ввезення складових для оборонної продукції
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроєкту є встановлення нульового ввізного мита на складові, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у виробництві, ремонті та експлуатації продукції оборонного призначення.
Необхідність внесення таких змін до законодавства була зумовлена необхідністю зменшити витрати підприємств оборонно-промислового комплексу при створенні нових, нарощенні та модернізації вже наявних виробництв продукції оборонного призначення.
«Реалізація проєкту дасть можливість безстроково звільнити підприємства оборонно-промислового комплексу від сплати мита на складові (матеріали, вузли, агрегати, спеціальне обладнання, устаткування та комплектувальні вироби), що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у розробленні та виробництві озброєння (у тому числі для виробництва боєприпасів), військової та спеціальної техніки для потреб ЗСУ та інших військових формувань, реконструкції та будівництва нових об’єктів і споруд, призначених для цих цілей», - йдеться у документі.
Як зазначається, ухвалення законопроєкту матиме позитивний вплив на можливість Збройних сил та інших військових і правоохоронних формувань заощадити кошти під час закупівлі озброєння, військової та спеціальної техніки. Крім того, це дасть змогу підприємствам українського ОПК вчасно виконувати контракти на виготовлення продукції оборонного призначення.
У разі ухвалення Верховною Радою закон набуде чинності з 1 січня 2021 року.