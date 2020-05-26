Кожен третій енергоблок АЕС в Україні не працює

26 травня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків

Про це повідомляє Міністерство енергетики та захисту довкілля.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 159-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 26-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 41-а доба середнього планового ремонту. Енергоблок №3 Рівненської АЕС з 21 травня 2020 року перебуває в резерві. На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 41-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 400 МВт, РАЕС – 1 875 МВт, ЮУАЕС – 1 350 МВт, ХАЕС – 1 600 МВт.

Минулої доби, 25 травня, станціями вироблено 174,17 млн кВт-г електроенергії.

Читайте також: Третій енергоблок Рівненської АЕС відключили та вивели в резерв

Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 54,72 млн кВт-г електроенергії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.