Третій енергоблок Рівненської АЕС відключили та вивели в резерв

Енергоблок №3 Рівненської атомної електростанції (РАЕС) відключено від енергомережі та виведено в резерв.

Про це повідомляє прессцентр РАЕС.

"У зв’язку з балансово-системним обмеженням ДП «НАЕК «Енергоатом» згідно із ухваленою заявкою 21 травня 2020 року о 13:15 відключено від мережі та переведено в резерв енергоблок №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС. Відповідно до нового Прогнозного енергобалансу виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік, плановий термін перебування енергоблоку у резерві - до 04.08.2020", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби на Рівненській АЕС працювали всі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2 256 МВт. Діє балансове обмеження. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня 2020 року о 10:31 енергоблок №6 Запорізької АЕС було підключено до енергомережі після завершення поточного ремонту.

Рівненська атомна електростанція розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт.