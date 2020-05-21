Енергоблок №6 Запорізької АЕС підключили до мережі

Енергоблок №6 Запорізької АЕС 21 травня 2020 року підключено до енергосистеми після завершення поточного ремонту.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"21 травня 2020 року о 10:31 енергоблок №6 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення поточного ремонту", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначають, що в даний час у роботі перебувають три енергоблоки Запорізької АЕС. На енергоблоці №3 йде 154-та доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №4 – 21-ша доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 – 36-та доба планового середнього ремонту.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня 2020 року об 11:02 енергоблок №6 Запорізької АЕС було відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту.

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Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році.