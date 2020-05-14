Шостий енергоблок Запорізької АЕС відключили від мережі для проведення ремонту

Енергоблок №6 Запорізької АЕС (ЗАЕС) 14 травня 2020 року відключено від енергосистеми для проведення поточного ремонту.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"14 травня 2020 року об 11:02 енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у даний час у роботі перебувають 2 енергоблока Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 1 980 МВт.

На енергоблоці №3 йде 147-ма доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №4 – 14-та доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 - 29-та доба планового середнього ремонту.

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Як відомо, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році.