Другий блок Запорізької АЕС вивели з резерву і підключили до енергосистеми

Енергоблок №2 Запорізької АЕС (ЗАЕС) виведено із резерву та підключено до енергомережі.

Про це повідомляється на сайті ЗАЕС.

"11 травня 2020 року о 23 годині 09 хвилині енергоблок №2 Запорізької АЕС виведено з резерву та підключено до енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент в роботі перебувають 3 енергоблока Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 500 МВт. На енергоблоці №3 йде 145-та доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 – 27-ма доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №4 – 12-та доба планового капітального ремонту.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Як повідомляв Укрінформ, задля подолання кризових явищ в роботі енергетичної системи України Міністерством енергетики та захисту довкілля України був запропонований новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 р. Виконання нового Прогнозного енергобалансу потребує виведення в резерв трьох енергоблоків ВВЕР-1000 на Запорізькій та Рівненській АЕС. Резерв енергоблока №2 ЗАЕС тривав з 21 квітня та планувався до 30 червня (71 доба); енергоблок №6 ЗАЕС буде перебувати в резерві з 10 травня по 15 серпня (98 діб); енергоблок №3 РАЕС буде виведено в резерв з 10 травня по 4 серпня – тривалість 87 діб. Це забезпечить роботу інших енергоблоків АЕС України на рівні близькому до номінального.

Як відомо, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – в 1986 р., четвертий – в 1987 р., п'ятий – в 1989 р., шостий – у 1995 році.