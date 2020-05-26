Підтримка креативних індустрій: у Раді просять уряд доопрацювати програму стимулювання економіки

Члени Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики направили звернення до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням доопрацювати державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19.

Текст відповідного звернення оприлюднила заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

«У цій програмі серед переліку секторів економіки взагалі не відображені сфери культури, креативних індустрій та туризму – все це згадується лише у розрізі "сфери послуг". Більше того, до культурної галузі чомусь вжито фразу «не потребує додаткового фінансування». Хоча задумана нами грантова система державної підтримки якраз потребуватиме додаткового фінансування із загального фонду Держбюджету України – і на 2020 рік, і на наступні роки», – пояснила депутатка.

Також, за словами Кравчук, досі немає чіткого механізму для реалізації проєктів, що претендують на підтримку – зокрема, через Український культурний фонд, Український інститут книги, Держкіно, Держтуризм, Держкомтелерадіо.

«Ми переконані, що уряд України стане на захист інтересів креативної спільноти і виправить зазначені недоліки. Конкретні пропозиції ми виклали в депутатському зверненні, яке підписали члени комітету від різних фракцій і груп», – додала політик.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 травня ухвалила за основу законопроєкт №3377 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».