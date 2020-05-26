В Україні майже на третину зменшились капітальні інвестиції в економіку

За І квартал 2020 року в економіку України було залучено близько 76,91 млрд грн капітальних інвестицій, що на 29% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Капітальні інвестиції в економіку України за січень-березень 2020 року становили близько 76,91 млрд грн (на 29,0% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), з яких у промисловість було залучено 30,57 млрд грн (на 30,7% менше); у будівництво — 10,45 млрд грн (на 11,2% менше); у сільське , лісове та рибне господарство — 7,07 млрд грн (на 35,6% менше); у оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 6,54 млрд грн (на 27,0% менше); у транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність – 4,61 млрд грн (на 55,3% менше); у галузі інформації та телекомунікації – 4,46 млрд грн (на 16,8% більше); фінансову та страховуї діяльності – 1,80 млрд грн (на 5,4% менше); у операції з нерухомим майном – 4,06 млрд грн (на 28,6% менше); у професійну, наукову та технічну діяльність – 1,14 млрд грн (на 26,4% менше).

Інвестиції у машини обладнання та інвентар становили 32,7% від загальної суми капітальних інвестицій в економіку України за І квартал 2020 року, у інженерні споруди — 21,7%, у нежитлові будівлі — 14,0%, у житлові будівлі — 13,6%, у транспортні засоби – 9,0%, у програмне забезпечення та бази даних — 2,3%, у права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії — 1,8%, у довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва — 1,1%, у землю — 0,4%, у інші матеріальні та нематеріальні активи — 3,4%.

Майже три чверті капітальних інвестицій (73,2%), які були залучені у січні-березні 2020 року, становили власні кошти підприємств та організацій, 7,6% — кошти населення на будівництво житла, 7,1% — кредити банків та інші позики, 4,9% — кошти місцевих бюджетів, 2,5% — кошти державного бюджету, 0,7% — кошти іноземних інвесторів, 4,0% — інші джерела фінансування.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році в економіку України було залучено 584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 11,0% більше, ніж у 2018 році.