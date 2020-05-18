Капінвестиції у виробництво сільгосппродукції цьогоріч зменшаться мінімум на 5%

Загальні обсяги капітальних інвестицій в Україні у виробництво продукції сільського господарства у 2020 році порівняно з минулим роком зменшаться, як мінімум, на 5% - до 51 млрд грн.

Про це поінформував завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Олександр Захарчук, повідомила пресслужба ІАЕ.

«За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, за існуючих умов інвестиційної діяльності у 2020 році загальні обсяги капітальних інвестицій у виробництво продукції сільського господарства у цінах 2019 року становитимуть близько 51 млрд грн або 2,0 млрд дол. Це на 5 % менше показника 2019 року та на 17-20 % менше результатів 2017 і 2018 років», - зазначив Захарчук.

Він зауважив, що у разі погіршення ситуації та за умов синергії наявних та нових негативних чинників, зокрема: погіршення фінансового стану підприємств, зменшення реалізації інвестиційних проектів в агропромислове виробництво, а також світова економічна криза, пов’язана з пандемією COVID-19, – можна очікувати зниження обсягу інвестицій додатково ще на 15-20% – до 1,6-1,7 млн дол.

Новим негативним чинником може стати запровадження обігу земель сільгосппризначення, який має запрацювати в Україні з 1 липня 2021 року. Адже сільськогосподарські товаровиробники вже сьогодні дбають про забезпечення своєї діяльності земельними ресурсами у розмірі не більше 100 га на одну особу. А для створення фермерського господарства з трьох осіб необхідно знайти кошти на 300 га. При мінімальній вартості в 1000 дол. за 1 га ці кошти складатимуть не менше 300 тис. дол.. Тому частина коштів, які могли б цього року спрямовуватися в інвестування аграрної галузі, можуть бути заморожені, пояснив експерт.

За розрахунками вчених Інституту аграрної економіки, обсяг прямих іноземних інвестицій в сільському господарстві України у 2020 році залишиться на рівні минулого року і становитиме близько 560 млн доларів.

Наголошується, що пріоритетним напрямком інвестування у сільському господарстві України в 2020 році залишатиметься рослинництво як більш прибуткова та експортоорієнтована галузь, продукція якої є конкурентоспроможною на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Науковці вважають, що найбільшу інвестиційну привабливість у рослинництві матиме виробництво ягід, соняшнику, винограду, ріпаку та проса, у тваринництві – виробництво молока, м’яса птиці та свинини.

"Прогнозований обсяг капітальних інвестицій у 2020 році стримуватиме розширення відтворення капіталу сільського господарства, необхідного для забезпечення продовольчої безпеки держави та розширення її експортного потенціалу", - підсумував Захарчук.

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Як повідомляв Укрінформ, якщо починаючи з 2016 року загальні обсяги капітальних інвестицій в агропродовольчі сектори економіки України збільшувалися, то, за даними Держстату, у 2019 році вони зменшилися на 2,2%