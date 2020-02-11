Аграрії негативно оцінили перспективи розвитку у першому кварталі

Державна служба статистики за результатами обстеження сільськогосподарських підприємств проаналізувала очікування респондентів щодо стану їх ділової активності на перший квартал 2020 р. порівняно з попереднім кварталом.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Держстату.

Держстат наводить результати опитування сільськогосподарських підприємств у січні 2020 року, які показали негативний баланс в галузі у жовтні-грудні 2019 року по більшості з напрямів. У сільському господарстві обсяги виробленої продукції зменшилися на 11% (мінус 62% до відповідного періоду 2019 року), в рослинництві - на 14% (мінус 70% до відповідного періоду 2019 року), в тваринництві - на 4% (мінус 44% до відповідного періоду 2019 року).

У першому кварталі поточного року аграрії очікують в сільському господарстві зменшення обсягів виробленої продукції на 31% (на 21% гірше до відповідного періоду 2019 року), кількості працівників - на 5% (на 26% краще до відповідного періоду 2019 року). Ці процеси відбуватимуться на фоні зростання цін на продукцію - на 17% (на 6% краще до відповідного періоду 2019 року).

У рослинництві аграрії очікують в першому кварталі зменшення виробленої продукції на 41% (на 26% гірше за перший квартал 2019 року), зменшення кількості працівників на 5% (на 33% краще за перший квартал 2019 року). Ціни на продукцію зростуть на 21% (на 10% більше за перший квартал 2019 року).

У тваринництві в першому кварталі року очікується зменшення виробленої продукції на 7% (на 10% гірше за перший квартал 2019 року), зменшення кількості працівників на 4% (на 9% краще за перший квартал 2019 року). Ціни на продукцію зростуть на 3% (на 7% більше за перший квартал 2019 року).

У той же час, аграрії прогнозують зниження впливу такого стримуючого сільськогосподарську діяльність чинника, як погодні умови.