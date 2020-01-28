Україна підтримує зменшення внутрішніх субсидій для агробізнесу— Мінекономіки

Україна приєднується до зусиль провідних експортерів сільськогосподарської продукції щодо зменшення внутрішніх субсидій серед країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це йшлося під час Всесвітнього економічного форуму у м. Давос (Швейцарська Конфедерація) на засіданні міністрів країн-членів Кернської групи, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

“Зменшення обсягу шкідливих для торгівлі субсидій — в інтересах України, тож наша країна приєднується до зусиль Кернської групи в просуванні цього питання у порядку денному СОТ”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська делегація у статусі спостерігача вперше взяла участь у засіданні Кернської групи, яка об’єднує 19 провідних країн-експортерів сільськогосподарської продукції, на які припадає понад 25% світового аграрного експорту, та які виступають за лібералізацію торгівлі.

За результатами зустрічі було схвалено заяву групи щодо стрімкого зростання на глобальному рівні внутрішньої підтримки, та запропоновано започаткувати переговори з метою укладення багатосторонньої домовленості щодо обмеження та подальшого зменшення принаймні наполовину до 2030 року поточної суми глобальної внутрішньої підтримки сільського господарства, що спотворює торгівлю та виробництво.

Також члени групи висловили готовність бути драйверами у переговорах щодо сільського господарства під час конференції міністрів СОТ, яка відбудеться у червні 2020 року, в місті Нур-Султан (Казахстан).

Як повідомлялося, при вступі до СОТ Україна зобов’язалась не використовувати експортні субсидії та спеціальні захисні заходи, суттєво обмежила внутрішню підтримку у сільському господарстві та на сьогодні має одну з найнижчих середньоарифметичних зв’язаних ставок ввізного мита на сільськогосподарські товари серед членів СОТ - 11,1%.