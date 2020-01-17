Україна співпрацює з імпортерами агропродукції на основі прозорості - Мінекономіки

Україна вибудовує відносини з імпортерами української продукції на основі діалогу, прозорості та довіри, а також гарантування безпечності продуктів, які постачає.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка під час панельної дискусії у межах 12-го Світового форуму продовольства та сільського господарства (GFFA - 2020) у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна є одним з головних продуцентів сільськогосподарської продукції, глобальних гравців, який входить у трійку лідерів з виробництва низки зернових культур. Для нашого уряду важливо забезпечити не тільки те, аби експортувати більше, але й те, аби бути передбачуваним, надійним партнером для країн, які купують наш продукт. Тому ми намагаємося забезпечити більшу прозорість», - заявив Качка.

Він наголосив, що прозорість у бізнесі, загалом, є першорядним пріоритетом українського уряду. У цьому контексті заступник міністра згадав земельну реформу: «Для нас завершення цієї реформи є базовим стартовим пунктом забезпечення прозорості та довіри до України в усьому світі».

За словами Качки, прозорість і довіра до українського продукту лежать в основі політики уряду.

Другим ключовим завданням, наголосив він, є безпечність продуктів, їх сертифікація. Качка навів як приклади успішного співробітництва з ЄС у цьому питанні адаптацію національного законодавства до європейського за останні 6 років, підтримку Європою виходу українських продуктів на світові ринки, зокрема китайський.

«Зараз ЄС є своєрідним гарантом того, что українська система контролю є доброю, передбачуваною, такою, якій можна довіряти», - підкреслив посадовець, уточнивши, що 41% від усього українського експорту йде саме до ЄС.

Водночас Качка наголосив на важливості діалогу, що у нашому випадку є особливо «чутливим», адже всі остерігаються глобальних експортерів, яким є і Україна.

«Ми не б‘ємося, не виборюємо більші квоти. Ми вирішуємо питання в діалозі, без поганого піару та хибного лобіювання, шукаючи рішення», - сказав торговий представник.

Він запевнив, що Київ буде просувати діалог зі своїми основними партнерами, і ключовим у цьому, на його думку, є обмін даними і довіра між партнерами. Адже наразі у світі спостерігається брак довіри, насамперед між США і ЄС, США та Китаєм, між розвинутими країнами та такими, які розвиваються.

Качка переконаний, що необхідно подолати кризу довіри, співпрацювати в межах СОТ, адже без глобальної довіри неможливо розвивати торгівлю агропродукцією, що особливо важливо з огляду на низку викликів, зокрема кліматичних.

Як повідомлялося, українська делегація у складі заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торгового представника України Тараса Качки та заступника міністра Тараса Висоцького бере участь у 12-му Світовому форумі продовольства та сільського господарства (GFFA - 2020), який проходить на полях аграрної виставки «Зелений тиждень».

У межах виставки, яка триватиме до 26 січня, заплановано понад 300 різноманітних конференцій, форумів, дискусій тощо. Участь у ній бере понад 1800 експонентів з 72 країн.