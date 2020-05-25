Мережа супермаркетів Biedronka видавала українські огірки за польські

Польський антимонопольний орган (UOKiK) може накласти штраф у розмірі 1,5 млрд злотих (понад 9,7 млрд грн) на популярну польську мережу супермаркетів Biedronka за те, що вона видавала іноземні овочі та фрукти за польські.

Зокрема, видаючи українські огірки за польські, компанія намагалася підняти продажі, використовуючи патріотичну налаштованість покупців, інформує Money.pl.

"Я висунув компанії Jeronimo Martins Polska (власник мережі Biedronka - ред.) звинувачення про порушення інтересів споживачів через введення їх в оману щодо краю походження овочів та фруктів", - повідомив голова UOKiK Томаш Хрустний.

Як зазначив керівник антимонопольного органу, для багатьох покупців інформація щодо країни походження має ключове значення, які усе частіше у виборі продуктів керуються економічним патріотизмом.

Мережа супермаркетів видавала українські огірки, голландську моркву, французьку капусту за польські овочі.

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UOKiK перевірив товар в 49 супермаркетах мережі і виявив порушення в 64 партіях товару, що становило 9,9% від загальної кількості. Штраф у розмірі 1,5 млрд злотих має дорівнювати 10% річного обороту компанї.

Згідно з опитуванням компанії Ipsos за 2016 рік, 73% поляків намагається підтримувати польську економіку, намагаючись купувати місцеві продукти. При цьому, для 76% покупців країна походження має вирішальне значення у виборі товару.