Дефіцит Гарантованого покупця електроенергії може досягти 32 мільярдів - НКРЕКП

За прогнозами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 2020 року дефіцит ДП "Гарантований покупець" може досягти 32 млрд грн.

Про це заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в інтерв'ю виданню "Бизнес.Цензор".

"У 2020 році ми бачимо дефіцит ГарПока (ДП "Гарантований покупець" - ред.) на рівні 32 млрд грн для компенсації "зеленого" тарифу. З цією цифрою потрібно щось робити", - сказав Тарасюк.

За його словами, остаточне рішення проблеми "зеленого" тарифу залежить від того, наскільки країна готова урізати його виплати. На таку суму, за словами керівника Комісії НЕК "Укренерго" зможе не підвищувати тариф для промислових споживачів або ціну електроенергії для населення. НКРЕКП запропонувало свої напрацювання щодо цього пакетного рішення.

"Ми прорахували і запропонували різні варіанти, але рішення має прийняти політичне керівництво країни", - додав Тарасюк.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього року уряд не збирається міняти вартість електроенергії для населення.