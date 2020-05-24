Буславець обговорила із представниками Енергоспівтовариства стабілізацію українського енергоринку

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець провела відеоконференцію з директором Секретаріату Енергетичного співтовариства Янезом Копачем і обговорила з ним питання поточної співпраці та шляхів стабілізації ситуації в енергетичній сфері.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"В.о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець провела відеоконференцію з директором Секретаріату Енергетичного співтовариства Янезом Копачем і обмінялася з ним думками стосовно питань поточної співпраці та шляхів стабілізації ситуації в енергетичній сфері", - йдеться у повідомленні.

Буславець подякувала Секретаріату Енергетичного співтовариства за підтримку України на шляху створення повноцінного ринку електроенергії відповідно до енергетичного законодавства ЄС.

Вона висловила впевненість, що тільки повне приведення українського законодавства у відповідність з європейськими нормами та стандартами створить сприятливі умови інтеграції енергетичних ринків України та ЄС.

В.о. міністра також подякувала Янезу Копачу за рекомендації та зауваження, надіслані Енергетичним Співтовариством до постанови, якою Кабінет міністрів частково змінив Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

"Ми знаємо, що пакет документів про перехід до фінансової системи ПСО, погоджений з Секретаріатом Енергетичного співтовариства, був готовий ще перед запуском нової моделі ринку електричної енергії в липні 2019 року. Але тоді Кабінет міністрів обрав інший механізм ПСО, який негативно вплинув на функціонування ринку. Сьогодні, враховуючи складну ситуацію на енергетичному ринку України, перехід до фінансової моделі ПСО, на жаль, потребує додаткового часу та буде проходити поступово. Тому ми запропонували тимчасове рішення, яке буде діяти до моменту запровадження фінансового механізму ПСО", - пояснила вона.

Буславець запевнила директора Секретаріату Енергетичного співтовариства, що вона повністю розділяє його позицію щодо запровадження фінансового механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії. І усі пропозиції, надані Співтовариством, будуть опрацьовані в рамках Робочої групи з розробки фінансової моделі ПСО, яка створена за участі представників КМУ, Мінекоенерго, НКРЕКП, НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", Товарної Біржі "Українська енергетична біржа", ДП "Гарантований покупець", USAID та Федерації роботодавців ПЕК.

"Я впевнена, що і Міністерство, і НКРЕКП, на яку покладено функції інформування Секретаріату Енергетичного співтовариства про можливі наслідки для конкуренції на ринку електричної енергії України від змін нормативно-правових актів, обов’язково проінформують Вас про напрацювання Робочої групи", - запевнила урядовець.

Зазначається, що в підсумку Мінекоенерго і Секретаріат Енергетичного співтовариства домовилися підтримувати постійний діалог, щоб спільно напрацьовувати рішення, необхідні для стабілізації і розвитку енергетичної галузі України.