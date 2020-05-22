НКРЕКП розробляє механізм вирішення проблеми боргів підприємства

НКРЕКП розробляє механізм вирішення проблеми боргів підприємства "Вода Донбасу"

Укрінформ
Українська влада може домовитися із споживачами неконтрольованих територій про оплату водопостачання, яке здійснює КП "Вода Донбасу". За іншими сценаріями, передбачається побудувати обхідний водогін до Маріуполя або ж покласти борги "Води" на український бюджет.

Про це в інтерв'ю "Бізнес.Цензору" сказав голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк.

"Основні боржники - водопостачальна компанія КП "Вода Донбасу" і держшахти. Відключати ми їх не можемо, тому що є соціальний фактор. Хто буде платити за спожиту ними електроенергію, досі не вирішено", - зазначив Тарасюк.

Він пояснив, що компанії "Вода Донбасу" не можуть просто відключити електроенергію за неплатежі.

"Проблема в тому, що фізично в Маріуполь вода потрапляє через окуповану територію Донецької області. Там споживається основний обсяг води компанії. Проблеми з неплатежами виникли тому, що споживачі на окупованій території не платять за воду. Але якщо перекрити їм поставку, Маріуполь також буде без води. Ми звернулися до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з проханням допомогти вирішити цю проблему. Один з варіантів - домовитися із споживачами на непідконтрольних територіях про те, щоб вони оплачували цю послугу. Це політично складне питання. Воно включене в перелік тем, обговорюваних на переговорах в Мінську", - сказав голова НКРЕКП.

За його словами, камінь спотикання в таких переговорах - це ціни на воду.

"На окупованих територіях встановлена ​​така собі версія режиму Радянського Союзу. Можливо, зараз там діють українські тарифи 2014 року. Другий варіант вирішення цієї проблеми - будувати обхідний водогін до Маріуполя", - розповів Тарасюк.

Але найреальніший варіант, за якого цей борг ляже на українських платників податків.

"Тут є два напрямки: ці витрати візьме на себе або держбюджет, або всі споживачі через плату на Балансуючому ринку електроенергії, оператором якого є НЕК "Укренерго". Це світова практика, коли системний оператор суму фінансового небалансу пропорційно розподіляє на всіх учасників балансуючого ринку. У тому разі, якщо проблемний споживач заплатить, "Укренерго" поверне ці кошти учасникам ринку. Цю концепцію ми почали розробляти. Спробуємо її затвердити. Можливо, вдасться обійтися без зміни закону", - додав Тарасюк.

Він додав, що будь-яке рішення є дуже болісним. Його буде обговорено з усіма сторонами, оскільки "це чутливе політичне питання".

Як повідомляв Украінформ, ще рік тому, станом на 1 травня 2019 року, заборгованість муніципальних водоканалів Донецької області за спожиту воду перед КП «Компанія «Вода Донбасу» становила майже 1,4 млрд грн, з яких 48% - заборгованість водоканалів з окупованих територій регіону.

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З огляду на соціальну значимість КП «Компанія «Вода Донбасу», енергопостачальна компанія неодноразово закликала уряд, а саме: відповідальних за вирішення питання Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, НКРЕКП, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Донецьку ОДА, вжити термінових заходів для врегулювання ситуації.

Кабінет міністрів України в серпні минулого року заборонив застосовувати будь-які обмеження поставок електроенергії КП «Вода Донбасу», яке є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону.

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