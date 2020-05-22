НБУ констатує поступове відновлення економічної активності після послаблення карантину

НБУ констатує поступове відновлення економічної активності після послаблення карантину

Укрінформ
У другій декаді травня збільшилися попит та обсяги виробництва електроенергії, це говорить про поступове відновлення економічної активності після послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"У світі відновляються позитивні настрої. Країни пом’якшили карантинні обмеження і розширили заходи з підтримки економіки. З’явилися новини про попередні позитивні результати клінічних випробувань однієї з вакцин від коронавірусу. Все це сприяє активізації бізнесу та відновленню здорового апетиту інвесторів. Пожвавлюється й український бізнес. У другій декаді травня збільшилися попит та обсяги виробництва електроенергії. Це говорить про поступове відновлення економічної активності після послаблення карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Оптимістичніше виглядає і ринок праці. Попит на робочу силу відновлюється в усіх сферах, не тільки у секторі послуг. Звісно, кількість вакансій не сягнула докризового рівня, але збільшується.

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"Продукти харчування за тиждень подорожчали незначно. Дещо зросли ціни на крупи, яловичину та фрукти. Водночас знижувалися ціни на овочі. Також подешевшали ліки, зокрема й через збереження сприятливої ситуації на валютному ринку", - зауважують в НБУ.

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