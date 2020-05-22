НБУ констатує поступове відновлення економічної активності після послаблення карантину

У другій декаді травня збільшилися попит та обсяги виробництва електроенергії, це говорить про поступове відновлення економічної активності після послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"У світі відновляються позитивні настрої. Країни пом’якшили карантинні обмеження і розширили заходи з підтримки економіки. З’явилися новини про попередні позитивні результати клінічних випробувань однієї з вакцин від коронавірусу. Все це сприяє активізації бізнесу та відновленню здорового апетиту інвесторів. Пожвавлюється й український бізнес. У другій декаді травня збільшилися попит та обсяги виробництва електроенергії. Це говорить про поступове відновлення економічної активності після послаблення карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Оптимістичніше виглядає і ринок праці. Попит на робочу силу відновлюється в усіх сферах, не тільки у секторі послуг. Звісно, кількість вакансій не сягнула докризового рівня, але збільшується.

"Продукти харчування за тиждень подорожчали незначно. Дещо зросли ціни на крупи, яловичину та фрукти. Водночас знижувалися ціни на овочі. Також подешевшали ліки, зокрема й через збереження сприятливої ситуації на валютному ринку", - зауважують в НБУ.