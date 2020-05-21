На банківському ринку все спокійно - НБУ

Національний банк запевнив, що на банківському ринку все спокійно, обсяги строкових гривневих депозитів та валютних коштів населення у банках з кінця квітня майже не змінились.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"На банківському ринку все спокійно. Про це свідчить черговий випуск щотижневого огляду, де ми наводимо ключові показники банківського сектору. Так, обсяги строкових гривневих депозитів та валютних коштів населення у банках з кінця квітня майже не змінились, а гривневі вклади населення взагалі вже декілька тижнів перевищують рівень, що спостерігався до початку відпливу в березні. Темпи відпливу валютних коштів з банків нижчі, ніж під час криз 2008 та 2014 років", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що продовжують знижуватись ставки за гривневими депозитами та кредитами. Зокрема, від початку квітня вартість нових строкових гривневих вкладів знизилася, найпомітніше за короткостроковими депозитами. Ставки за гривневими кредитами бізнесу подешевшали до найнижчого у 2020 році рівня.

Водночас з кінця березня продовжується скорочення гривневих кредитів бізнесу та населенню, зокрема суттєво впав попит на споживчі кредити.

Ставки за валютними вкладами хоча і дещо зросли, але залишаються на низьких рівнях (0,9% річних за 3-місячними депозитами).