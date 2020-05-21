Комітет рекомендував Раді ухвалити закон про зміни щодо соцстрахування

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2275 щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Про це повідомляє інформаційне управління парламенту.

«Члени Комітету на засіданні розглянули законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування… Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт №2275 у другому читанні і в цілому» – йдеться у повідомленні.

Цим проєктом пропонується внести зміни до системи управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Відповідні зміни передбачається внести до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Пропонується також поширити дію Закону України «Про запобігання корупції» на членів правлінь фондів загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, керівників та працівників виконавчих дирекцій цих фондів, робочих органів виконавчих дирекцій та їх відокремлених підрозділів, зобов’язавши їх подавати декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Проєктом пропонується також доповнити термінологічний апарат Закону визначенням змісту терміну «медичний висновок» та того, що електронний реєстр листків непрацездатності створюється як складова частина реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Як повідомляв Укрінформ, у першому читанні цей законопроєкт було ухвалено 5 грудня 2019 року.