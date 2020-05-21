Комітет Ради підтримав законопроєкт для впровадження е-квитка
Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.
«Народні депутати розглянули проєкт закону «Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо усунення перешкод для функціонування систем електронного квитка та стимулювання впровадження безготівкових методів оплати на транспорті»… Комітет рекомендував прийняти за основу з урахуванням зауважень,» – йдеться у повідомленні.
Законопроєктом пропонується внести зміни до пункту 4 статті 9 закону “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, якими передбачається можливість не застосовувати вимогу використання реєстраторів розрахункових операцій і розрахункових книжок у разі здійснення оплати за проїзд на автомобільному та електричному транспорті в безготівковій формі з використанням електронних платіжних засобів.
При цьому в картці законопроєкту на сайті ВР вказано, що головний при його розгляді є Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3113 зареєструвала в Раді 21 лютого група народних депутатів на чолі з членом Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Олександром Горенюком (фракція «Слуга народу»).