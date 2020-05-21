Комітет Ради підтримав законопроєкт для впровадження е-квитка

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді ухвалити за онову законопроєкт №3113 щодо усунення перешкод для функціонування електронного квитка та стимулювання безготівкових методів оплати на транспорті.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

«Народні депутати розглянули проєкт закону «Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо усунення перешкод для функціонування систем електронного квитка та стимулювання впровадження безготівкових методів оплати на транспорті»… Комітет рекомендував прийняти за основу з урахуванням зауважень,» – йдеться у повідомленні.

Законопроєктом пропонується внести зміни до пункту 4 статті 9 закону “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, якими передбачається можливість не застосовувати вимогу використання реєстраторів розрахункових операцій і розрахункових книжок у разі здійснення оплати за проїзд на автомобільному та електричному транспорті в безготівковій формі з використанням електронних платіжних засобів.

При цьому в картці законопроєкту на сайті ВР вказано, що головний при його розгляді є Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3113 зареєструвала в Раді 21 лютого група народних депутатів на чолі з членом Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Олександром Горенюком (фракція «Слуга народу»).