"Банківський" закон найближчим часом передадуть на підпис Президенту - Разумков

Закон, який унеможливлює скасування рішення НБУ про націоналізацію чи ліквідацію банків, найближчим часом буде переданий на підпис Президент Володимиру Зеленському.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав у вечірньому ефірі телеканалу «112 Україна», передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні були відхилені постанови, які фактично не дозволяли направити цей законопроєкт Президенту України. Я думаю, що найближчим часом цей закон буде направлений на підпис Президенту, ну а далі вже рішення буде за ним», - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 травня підтримала у другому читанні та в цілому проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.