Нацкомісія знизить ставки інтерконекту, що має здешевити дзвінки між мережами

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ухвалила рішення знизити на третину такси інтерконекту з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті регулятора за підсумками засідання НКРЗІ 19 травня.

"19 травня 2020 року на черговому засіданні НКРЗІ прийнято рішення, яке передбачає зниження розрахункових такс за термінацію міжміського телефонного та рухомого (мобільного) телефонного трафіка на телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг термінації голосового трафіка на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв’язку з 0,12 до 0,08 грн/хв", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення НКРЗІ ухвалювала з огляду на те, що протягом останніх років аналіз звітності операторів показав стабільне збільшення обсягів міжоператорського трафіку з 5,9% у 2017 році до 15,4% у 2019 році.

"Це дає позитивні результати і водночас свідчить про наявність незадоволеного попиту з боку споживачів на доступні міжмережеві дзвінки", - підкреслили в НКРЗІ.

Користуючись даними операторів телекомунікацій за 2019 рік, було розраховано приведену собівартість пропуску трафіка в телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій, яка становить від 0,03 грн/хв. до 0,06 грн/хв.

"Отримані результати розрахунків свідчать про значний розрив між собівартістю пропуску трафіка та діючою сьогодні розрахунковою таксою за послуги термінації трафіка, що дає підстави для її перегляду з метою поступового наближення до собівартості", - заявили в регуляторі.

Зазначається, що зменшення розмірів розрахункових такс є стимулюючим та прогресивним кроком, який відповідає інтересам споживачів, інтересам розвитку ринку та загальноєвропейським тенденціям.

Завдяки зниженню розрахункових такс оператори телекомунікацій отримають можливість зменшити свої витрати при взаєморозрахунках за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж інших операторів телекомунікацій; збільшити обсяг міжмережевого трафіка; запропонувати споживачам більш привабливі тарифні плани, які включатимуть дзвінки до абонентів інших операторів телекомунікацій.

Одночасно, зниження розрахункових такс матиме позитивні наслідки для споживачів. Вони зможуть користуватися збільшеними обсягами пакетних хвилин на всі види телекомунікаційних послуг за ту ж саму вартість. Оскільки дзвінки між мережами стануть дешевшими, зникатиме необхідність мати декілька SIM-карт різних операторів телекомунікацій та звертати увагу на мережу якого оператора необхідно телефонувати.

Ухвалене НКРЗІ рішення буде подане до Міністерства юстиції України для державної реєстрації і набере чинності з 1 січня 2021 року.

Як повідомлялось, наближення розрахункових такс до приведеної собівартості пропуску трафіка здійснюється НКРЗІ з кінця 2015 року. Рішенням регулятора розрахункові такси були знижені 1 жовтня 2015 року з 0,36 до 0,23 грн/хв. Чергові етапи зниження також відбулися з 1 січня 2017 року - до 0,15 грн/хв. та з 1 січня 2019 року - до 0,12 грн/хв.

Відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про телекомунікації», НКРЗІ здійснює тарифне регулювання у сфері телекомунікацій та встановлює порядок взаєморозрахунків між операторами.

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Розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг, згідно із законом, підлягають державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів.