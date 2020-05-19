Ремонт доріг: Рада планує скасувати отримання дозволу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2680 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності".

Законопроєкт у першому читанні підтримали 227 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою і завданнями прийняття проєкту закону є створення сприятливих умов для покращення стану автомобільних доріг в Україні шляхом спрощення порядку отримання права на виконання будівельних робіт з їх реконструкції та капітального ремонту та усунення неузгодженостей між положеннями законодавчих актів", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонується:

1) скасування необхідності отримання дозволу на виконання будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із законом "Про оцінку впливу на довкілля", та запровадження отримання права на виконання вказаних будівельних робіт на таких спорудах на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт;

2) уточнення терміну "будівництво" у низці законодавчих актів;

3) виключення положень закону "Про архітектурну діяльність", якими передбачено погодження головним архітектором містобудівного та архітектурного проєктного рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення, які суперечать положенням статті 7 цього ж закону, якими наголошено, що проєктна документація на будівництво об'єктів, розроблена відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами охорони культурної спадщини, державної санітарно-епідеміологічної служби і природоохоронними органами;

4) взаємоузгодження положень законів "Про основи містобудування", "Про енергозбереження", "Про архітектурну діяльність", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" із законом "Про будівельні норми" в частині застосування будівельних норм при містобудівній діяльності;

5) взаємоузгодження положень закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" із частиною четвертої статті 34 закону "Про регулювання містобудівної діяльності" в частині випадків, у яких для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва не подається кадастровий номер земельної ділянки, на якій буде розташовуватися об’єкт будівництва.