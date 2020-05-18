Офіс Націнвестради визначив найбільш перспективні сектори економіки

В Україні найкращі перспективи розвитку мають виробництво харчових продуктів; текстильне виробництво; виробництво одягу; виробництво фармацевтичних продуктів; виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції.

Про це йдеться у пресрелізі Національної інвестиційної ради щодо проведеного аналізу секторів економіки України, які мають найбільші перспективи подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій.

«За результатами аналізу секторів економіки України було визначено наступні види економічної діяльності, які мають найбільші перспективи подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій: виробництво харчових продуктів; текстильне виробництво; виробництво одягу; виробництво фармацевтичних продуктів; виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво електричного устаткування; виробництво меблів; підприємства з вирощування однорічних та дворічних культур; підприємства телекомунікацій (електрозв’язок); підприємства, які займаються комп’ютерним програмуванням та пов’язаним консультуванням», - зазначила керівник Офісу Національної інвестиційної ради Ольга Магалецька.

Вона додала, що аналіз був проведений за 2010–2018 роки на основі показників динаміки обсягів реалізованої продукції, капітальних інвестицій та чистого прибутку підприємств.

За словами керівника Офісу, зазначені галузі були обрані через найкраще співвідношення зростання чистого прибутку до зростання капітальних інвестицій. Окрім того, враховувалася швидкість виходу з кризи 2014 року та кількість років з позитивним чистим прибутком (більше чотирьох років).

Приміром, у сфері виробництва харчових продуктів обсяг реалізованої продукції зростав кожного року протягом досліджуваного періоду, і за 9 років його зростання становило 239%. Капітальні інвестиції у галузь за 9 років збільшилися на 326%, чистий прибуток - на 4586%.

Як зазначили дослідники, підприємства текстильної переробної промисловості показували погані фінансові результати ще до кризи 2014 року, а от з 2016 року галузь, особливо середні підприємства, після різкого зростання капітальних інвестицій переживають кращі часи.

Так, протягом 9 років обсяги реалізованої продукції зросли на 243%, а капітальні інвестиції - на 304%. За цей же час чистий прибуток збільшився у 18 разів (чистий прибуток 2019 року перевищував середній чистий прибуток за 9 років на 497%).

У галузі виробництва фармацевтичних продуктів кожного року (якщо не враховувати кризовий 2014-й) чистий прибуток підприємств зростав разом із збільшенням обсягів реалізованої продукції, що також супроводжується зростанням капітальних інвестицій. За 9 років обсяг реалізованої продукції зріс на 378%, капітальні інвестиції - на 335%, чистий прибуток - на 489%.

Окрему увагу дослідники звернули на процеси в сфері наземного транспорту, де найкраще працюють малі та середні підприємства.

"Загальну збитковість галузі формують великі підприємства, в той час як середні підприємства вже 3 останні роки отримують позитивний чистий прибуток, малі підприємства стали прибутковими починаючи з 2018 (року - ред.). Причому зростання чистого прибутку у малих та середніх підприємств з позитивним фінансовим результатом перевищує 600% за 9 років. Збиток всіх великих підприємств за 9 років зріс у 25 разів до 38 млрд грн. Тобто, збиток 26% підприємств галузі майже вдвічі більший за чистий прибуток решти 74% підприємств (26 млрд грн)", - стверджують у Націнвестраді.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, за 2019 рік в економіку України було залучено 584,45 млрд грн капітальних інвестицій, що на 11% більше, ніж за 2018 рік.

З них у промисловість було залучено 231,85 млрд грн (на 29,0% більше); у будівництво - 59,68 млрд грн (на 15,0% більше); у сільське , лісове та рибне господарство - 55,25 млрд грн (на 16,2% менше); у оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів - 43,51 млрд грн (на 8,6% менше).