Українське підприємство виготовило унікальний виріб для китайської АЕС

У ПАТ «Енергомашспецсталь» (ЕМСС) успішно пройшов перевірку унікальний виріб – обечайка активної зони корпусу реактора для блоку китайської АЕС «Тяньвань».

Про це повідомили на сайті краматорського підприємства.

«У ПАТ «Енергомашспецсталь» відбулося приймання унікального виробу – «Обечайки активної зони корпусу реактора» для блоку №7 АЕС «Тяньвань» (Китай). Перевірка даного виробу пройшла на майданчику ПАТ «ЕМСС» в присутності представників Суненської ядерної енергетичної компанії (CNSP) і генерального підрядника», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що процедура приймання відбулася без зауважень, що підтверджує високу якість обладнання.

На підприємстві пояснили, що великогабаритна обечайка, виготовлена із злитка масою 415 тонн, має унікальні габарити – висота заготовки 4,7 м, діаметр 3,9 м, маса 125 тонн.

Під час приймання інспекторами CNSP був проведений візуальний, вимірювальний контроль, контроль макроструктури і ультразвуковий контроль.

Також, в ході приймання, представники CNSP взяли участь у випробуванні механічних властивостей у центральній заводської лабораторії ПАТ «ЕМСС» двох патрубків і одного перехідника компенсатора тиску, труби 1130х65 і патрубка DN400.

Від ЕМСС у прийманні були задіяні фахівці відділів технічного контролю, менеджменту якості, сертифікації та стандартизації, неруйнівних методів контролю, центральної заводської лабораторії та механообробного цеху.

«Сторони підписали протокол про відповідність усіх контрольованих параметрів вимогам контракту. Найближчим часом обладнання, призначене для корпусу реактора 7-го блоку АЕС «Тяньвань», буде відправлено замовнику. Зараз у нашому виробництві – наступна партія заготовок для цієї ж станції», – зазначив начальник бюро забезпечення якості поставок ПАТ «ЕМСС» Олександр Дудник.

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Як повідомлялося, ПАТ «Енергомашспецсталь» отримало велике замовлення на виробництво заготовок для АЕС «Тяньвань», розташованої в Китаї. У рамках контракту, підписаного в липні 2019 року, підприємство виготовить для 7-го і 8-го енергоблоків АЕС «Тяньвань» деталі для реакторного обладнання. У комплект поставок увійдуть заготовки для корпусу реактора, парогенератора, головного циркуляційного насоса, головного циркуляційного трубопроводу, колектора і компенсатора тиску.

Загалом китайській АЕС Енергомашспецсталь виготовить і поставить замовнику 3 504 тонни виробів.

На сьогодні, відповідно до контракту, для 7-го блоку АЕС «Тяньвань» вже виготовлені і прийняті інспекцією 115 заготовок.

ПАТ «Енергомашспецсталь» (м. Краматорськ) - найбільший український виробник спеціальних литих і кованих виробів індивідуального і дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики і загального. Підприємство експортує продукцію у понад 50 країн світу.

За 2019 рік підприємство реалізувало 85,8% виробленої продукції на суму 1 940 млн грн. Основними споживачами продукції були Німеччина, Казахстан, Китай, Фінляндія, США, Франція, Польща, Румунія, Бельгія.