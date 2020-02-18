Українське підприємство відвантажило партію заготовок для АЕС Індії та Китаю

Краматорське ПАТ «Енергомашспецсталь» відвантажило велику партію заготовок для атомних електростанцій, розташованих в Індії та Китаї.

Про це повідомляється на сайті підприємства.

«В ПАТ «Енергомашспецсталь» (ЕМСС) відбулося чергове велике відвантаження заготовок для АЕС «Куданкулам» (Індія) і АЕС «Тяньвань» (Китай). В поставку увійшли чотири великотоннажних заготовки типу «Обечайка» для корпусу реактора і парогенератора. Загальна вага відвантаженої продукції склала 218 тонн. Все обладнання виготовлено в ПАТ «ЕМСС», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в даний час в цехах ЕМСС йдуть роботи над виробництвом заготовок для АЕС «Тяньвань» (Китай), АЕС «Аккую» (Туреччина) і АЕС «Куданкулам (Індія).

На підприємстві нагадали, що в кінці 2019 ПАТ «Енергомашспецсталь» підписало контракт на виробництво комплектуючих для реакторного обладнання блоків №3 і №4 АЕС «Сюйдапу», які будуть побудовані в провінції Ляонін (КНР). Контракт розрахований на кілька років, кінцевий термін поставки всього обладнання – березень 2022 року.

ПАТ «Енергомашспецсталь» - найбільший український виробник спеціальних литих і кованих виробів індивідуального і дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики. Підприємство експортує продукцію більш як у 50 країн.