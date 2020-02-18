Українське підприємство відвантажило партію заготовок для АЕС Індії та Китаю

Українське підприємство відвантажило партію заготовок для АЕС Індії та Китаю

Укрінформ
Краматорське ПАТ «Енергомашспецсталь» відвантажило велику партію заготовок для атомних електростанцій, розташованих в Індії та Китаї.

Про це повідомляється на сайті підприємства.

«В ПАТ «Енергомашспецсталь» (ЕМСС) відбулося чергове велике відвантаження заготовок для АЕС «Куданкулам» (Індія) і АЕС «Тяньвань» (Китай). В поставку увійшли чотири великотоннажних заготовки типу «Обечайка» для корпусу реактора і парогенератора. Загальна вага відвантаженої продукції склала 218 тонн. Все обладнання виготовлено в ПАТ «ЕМСС», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що в даний час в цехах ЕМСС йдуть роботи над виробництвом заготовок для АЕС «Тяньвань» (Китай), АЕС «Аккую» (Туреччина) і АЕС «Куданкулам (Індія).

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На підприємстві нагадали, що в кінці 2019 ПАТ «Енергомашспецсталь» підписало контракт на виробництво комплектуючих для реакторного обладнання блоків №3 і №4 АЕС «Сюйдапу», які будуть побудовані в провінції Ляонін (КНР). Контракт розрахований на кілька років, кінцевий термін поставки всього обладнання – березень 2022 року.

ПАТ «Енергомашспецсталь» - найбільший український виробник спеціальних литих і кованих виробів індивідуального і дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики. Підприємство експортує продукцію більш як у 50 країн.

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