На Южно-Українській АЕС вперше випробували новий підхід до продовження роботи енергоблоків

На Южно-Українській АЕС на енергоблоці №3 вперше випробували новий підхід до продовження роботи об'єкта у понадпроєктний термін, рішення ухвалювали без зупинки блоку.

Про це у коментарі Укрінформу сказав головний спеціаліст – державний інспектор відділу ліцензування діючих ядерних установок Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) Андрій Горошанський.

"Для того, щоб продовжити блок, виконується ряд робіт. На Южно-Українській АЕС усі роботи виконувалися до закінчення строку експлуатації. На момент закінчення строку експлуатації усі роботи були виконані, рішення, що блок можна продовжувати у позапроєктний термін, було ухвалене навіть раніше", - пояснив Горошанський.

Він розповів, що на Южно-Українській АЕС такий підхід був випробуваний вперше. Це дозволило не зупиняти блок, а продовжувати його безперервну роботу.

"Зазвичай строк експлуатації завершується, паливо вивантажується із зони, далі протягом тривалого періоду блок ремонтується, відбувається оцінка технічного стану металу, обладнання і так далі. Блок у цей час стоїть та не працює", - додав Горошанський.

Як повідомлялося, у 2019 році було ухвалене рішення про продовження термінів експлуатації у понадпроєктний строк двох блоків: №3 Южно-Української АЕС та №1 Хмельницької АЕС.

Як відомо, Южно-Українська АЕС – розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області. На ЮУАЕС експлуатується 3 енергетичних блока. Перший енергоблок введений в експлуатацію 31 грудня 1982 року, другий – 6 січня 1985 року, і третій – 20 вересня 1989 року.