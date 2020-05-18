Нацбанк запроваджує електронний реєстр ліцензій на переказ коштів у гривні

Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків стала електронною.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк запроваджує електронний реєстр ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", - йдеться в повідомленні.

Замість паперової форми ліцензія на переказ коштів стає електронною, унесення відповідного облікового запису до реєстру стає фактом видачі заявнику ліцензії на переказ коштів.

З відомостями з реєстру завжди можна ознайомитися на сайті Національного банку за посиланням.

Заявник, за необхідності, в будь-який час зможе отримати витяг із реєстру в паперовій формі, та у зв’язку з переходом на електронну форму видачі ліцензії скасовуються послуги з переоформлення ліцензії на переказ коштів та видачі її дубліката.

Раніше отримані "паперові" ліцензії залишаються чинними, вони не потребують заміни, строк їх дії не обмежується.

Відомості про існуючих учасників ринку автоматично включені до реєстру. За потреби, вони завжди можуть безкоштовно отримати витяг із нового електронного реєстру.

Також знижено документальне навантаження на учасників ринку платіжних послуг. У низці випадків у разі змін небанківська установа більше не повинна подавати до Національного банку для узгодження оновлену інформаційну довідку щодо умов та порядку надання послуг із переказу коштів.

Відповідні зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків затверджені постановою Правління Національного банку України від 8 травня 2020 року № 60, що набрали чинності з 16 травня 2020 року.