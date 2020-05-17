Попри COVID-19 Київ та Анкара продовжують роботу над Угодою про вільну торгівлю – посол

Світова пандемія коронавірусу не зупинила переговорний процес щодо підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною.

Про це йдеться в інтерв’ю Надзвичайного та Повноважного Посла України в Туреччині Андрія Сибіги виданню Bloomberg Businessweek Türkiye.

«Переговори щодо Угоди про ЗВТ також продовжуються попри пандемію. Українська та турецька сторони продовжують працювати, залишаючись вірними гаслу «зростаймо разом», - сказав Сибіга.

Він вказав на те, що обидві країни намагаються підтримувати динаміку двосторонніх відносин попри пандемію COVID-19, адаптуючись до нових карантинних реалій.

«Відбулися та відбуваються зустрічі та обмін думками на всіх рівнях від найвищого до нижчих. Ми обмінюємося думками для мінімізації негативних наслідків пандемії в економіці», - додав дипломат.

Він нагадав, що у 2019 році товарообіг між нашими країнами збільшився на 22,3% у порівнянні з попереднім роком і досяг майже 5 мільярдів доларів.

«Власне ми працюємо для того, щоб не втратити такої динаміки. В цьому контексті ми також знайшли взаємовигідну формулу для переміщення вантажів, які перевозяться вантажівками, і відіграють важливу роль у торгівлі між двома країнами. Наразі вони працюють безперешкодно», - наголосив посол України в Туреччині.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня у Туреччині відбулися консультації з питань економічної співпраці з Україною.