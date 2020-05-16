Нацбанк не прогнозує значних коливань курсу після карантину

Голова Національного банку України Яків Смолій вважає, що значних коливань курсу долара після завершення періоду карантину не буде.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню BBC News Україна.

«Сьогодні системні банки мають можливість надавати послугу обміну валюти онлайн через банківські додатки. Тобто клієнти, які мали безготівкову гривню, мали і можливість поміняти її на безготівковий долар. Готівка була доступна для обміну у банківських відділеннях та небанківських пунктах обміну, які не закривалися під час карантину. Тож населення мало змогу обміняти гроші, коли хотіло. Ми не очікуємо, що (після завершення карантину - ред.) усі побіжать купувати долари», - сказав Смолій.

Він прогнозує, що передусім люди почнуть витрачати кошти, які в них ще є, бо є певний відкладений попит. «Хоча попит буде залишатися ще досить пригніченим, ми більше очікуємо на певне збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не на збільшення валютних накопичень чи валютних операцій», - додав голова Нацбанку.

З іншого боку, зазначив Смолій, для НБУ коливання курсу не є якоюсь страшилкою.

«Як ви бачили, у березні, коли був певний ажіотаж, ми виходили на ринок з інтервенціями. Ми продали більше 2 млрд доларів, щоб стримати ці ажіотажні настрої. Сьогодні курс навіть трохи укріпився, і ми викуповуємо долари на ринку в міжнародні резерви», - додав він.

Смолій нагадав про те, що за другий квартал Нацбанк викупив майже мільярд доларів, тобто тренд розвернувся у зворотному напрямку.

фото: НБУ