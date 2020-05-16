Нацбанк не прогнозує значних коливань курсу після карантину

Нацбанк не прогнозує значних коливань курсу після карантину

Укрінформ
Голова Національного банку України Яків Смолій вважає, що значних коливань курсу долара після завершення періоду карантину не буде.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню BBC News Україна.

«Сьогодні системні банки мають можливість надавати послугу обміну валюти онлайн через банківські додатки. Тобто клієнти, які мали безготівкову гривню, мали і можливість поміняти її на безготівковий долар. Готівка була доступна для обміну у банківських відділеннях та небанківських пунктах обміну, які не закривалися під час карантину. Тож населення мало змогу обміняти гроші, коли хотіло. Ми не очікуємо, що (після завершення карантину - ред.) усі побіжать купувати долари», - сказав Смолій.

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Він прогнозує, що передусім люди почнуть витрачати кошти, які в них ще є, бо є певний відкладений попит. «Хоча попит буде залишатися ще досить пригніченим, ми більше очікуємо на певне збільшення споживання, якщо порівняти з карантином, а не на збільшення валютних накопичень чи валютних операцій», - додав голова Нацбанку.

З іншого боку, зазначив Смолій, для НБУ коливання курсу не є якоюсь страшилкою.

«Як ви бачили, у березні, коли був певний ажіотаж, ми виходили на ринок з інтервенціями. Ми продали більше 2 млрд доларів, щоб стримати ці ажіотажні настрої. Сьогодні курс навіть трохи укріпився, і ми викуповуємо долари на ринку в міжнародні резерви», - додав він.

Смолій нагадав про те, що за другий квартал Нацбанк викупив майже мільярд доларів, тобто тренд розвернувся у зворотному напрямку.

фото: НБУ

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