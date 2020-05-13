Нацбанк і надалі знижуватиме облікову ставку - Смолій

Макроекономічні умови в країні дозволяють Національному банку продовжувати тенденцію щодо зниження облікової ставки.

Про це під час виступу у Верховній Раді сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Програми стимулювання малого та середнього бізнесу - це програми уряду. Ми зі свого боку підтримуємо ліквідністю комерційні банки, якщо така потреба є. Стосовно облікової ставки, ми дійсно, починаючи з 2019 року знизили облікову ставку з 18 до 8%. Всі умови, всі макроекономічні прогнози говорять про те, що у Національному банку є можливість понизити облікову ставку у цьому році",- сказав Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня Національний банк понизив облікову ставку до 8% річних.