Унаслідок пандемії економіка ФРН цьогоріч просяде більше, ніж після кризи-2008

Перші чотири місяці цього року дають підстави прогнозувати, що за його підсумками падіння економіки Німеччини буде більшим, ніж під час кризи 2008-2009 років.

Про це свідчить звіт статистичного бюро Destatis за результатами економічного розвитку ФРН протягом січня-квітня, передає кореспондент Укрінформу.

«Пандемія коронавірусу сильно уражає економіку Німеччини. У порівнянні з четвертим кварталом 2019 року валовий внутрішній продукт упав на 2,2%. Це найбільший спад з часів світової фінансово-економічної кризи 2008/2009 років та другий за масштабом - в історії ФРН», - ідеться у звіті.

Як зазначається, лише в I кварталі 2009 року спад був сильнішим - на 4,7% у порівнянні з попереднім періодом.

У березні 2020-го падіння зафіксовано у ключових сферах економіки, зокрема, у промисловому виробництві, експорті та імпорті, роздрібній торгівлі, транспортній галузі. Найбільше постраждало автомобілебудування - тут виробництво в порівнянні з лютим обвалилося майже на третину.

Ще більшому падінню завадили державні інвестиції, насамперед, у будівництво, обсяги якого зросли на 1,8%.

Водночас найбільш суттєве зростання спостерігається у виробництві дезінфекційних засобів: у березні приріст сягнув 123% у річному вимірі та 89% у порівнянні з лютим 2020 року. Збільшилося також виробництво ліків, зокрема, антибіотиків.

За даними звіту, руйнівних наслідків зазнала галузь авіаперевезень: у березні кількість авіапасажирів скоротилася на 62,9% проти аналогічного місяця минулого року. Обсяг перевезення вантажів при цьому впав лише на 11%.

Німецький експорт товарів у березні в порівнянні з лютим зменшився на 11,8% (найбільше падіння з 1990 року), імпорт - на 5,1%. Загальний зовнішньоторговельний оборот виявився на 6,2% нижчим, ніж роком раніше, констатують автори звіту.