Третій енергоблок Южно-Української АЕС підключили до мережі

Енергоблок №3 Южно-Української АЕС 15 травня 2020 року підключено до енергосистеми.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"15 травня 2020 року о 00:15 енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після усунення зауважень. Проводиться поступове навантаження енергоблоку", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі нагадали, що 14 травня 2020 року о 17:51 енергоблок №3 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі для усунення зауважень на електротехнічному обладнанні головної схеми.

На сьогодні обладнання першого енергоблока ЮУАЕС працює в заданому режимі. На другому блоці триває планово-попереджувальний ремонт.

Як відомо, Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт) – розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.