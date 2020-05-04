На Южно-Українській АЕС на COVID-19 захворіли 12 працівників

У 12 працівників Южно-Українській АЕС лабораторно підтверджено COVID-19.

Про це повідомили в управлінні інформації та громадських зв’язків ВП ЮУ АЕС.

«Станом на 12:00 4 травня у 12 працівників ВП ЮУАЕС лабораторно підтверджено COVID-19, 1 - з підозрою. У інфекційному відділенні м. Южноукраїнська перебувають 5 працівників підприємства - 4 хворих у стані середньої важкості, 1 - з підозрою (за клінічними проявами)», - йдеться у повідомленні.

У Миколаївській обласній інфекційній лікарні перебуває один працівник, якого 3 травня в зв’язку з погіршенням стану, було переведено з міського інфекційного відділення.

Амбулаторно лікуються 7 осіб. Контактні особи встановлені та обстежуються методом ПЛР-тестів.

На підприємстві посилено всі протиепідемічні заходи для нерозповсюдження захворюваності серед персоналу.

З кінця березня персонал ЮУАЕС зобов’язаний дотримуватись маскового режиму, щоденно вимірювати температуру, а в разі прояву симптомів ГРВІ – залишатися вдома.

Частину працівників переведено на дистанційну форму роботи, особливо тих, хто живе межами м.Южноукраїнська та смт Костянтинівки.

Станом на ранок 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.