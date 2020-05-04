Енергоблок №4 Запорізької АЕС відключили на ремонт

Від сьогодні енергоблок №4 Запорізької АЕС відключено від мережі для планово-попереджувального ремонту.

Про це інформує пресцентр Запорізької АЕС.

"01 травня 2020 року о 00 годині 01 хвилині енергоблок №4 Запорізької АЕС відключено від мережі і виведено в капітальний планово-попереджувальний ремонт", - сказано в повідомленні.

На даний час у роботі знаходяться 2 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 1970 МВт. На енергоблоці №3 йде 134 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 - 16 доба планового середнього ремонту. Енергоблок №2 - у резерві.

Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків, що працюють, та персоналу немає.

Радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

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Довідково. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984-му другий – в 1985, третій – в 1986, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989, шостий – у 1995 році.