Другий енергоблок Запорізької АЕС відключили від енергомережі та вивели у резерв

Енергоблок №2 Запорізької АЕС (ЗАЕС) 21 квітня 2020 року відключено від енергомережі та виведено в резерв через балансові обмеження.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

"21 квітня 2020 року о 02 годині 01 хвилині, у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, енергоблок №2 Запорізької АЕС, згідно з регламентними процедурами, розвантажено, відключено від мережі та виведено в резерв", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент в роботі перебувають 3 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 760 МВт. На енергоблоці №3 йде 124-та доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 - 6-та доба планового середнього ремонту.

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Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону

Як відомо, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – в 1986 р., четвертий – в 1987 р., п'ятий – в 1989 р., шостий – у 1995 році.

Фото: Енергоатом