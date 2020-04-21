Другий енергоблок Рівненської АЕС підключили до енергомережі

Енергоблок №2 Рівненської АЕС (РАЕС) 20 квітня 2020 року підключено до енергосистеми України після проведення планового ремонту.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

"20 квітня 2020 року о 06:42 енергоблок №2 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після завершення планово-попереджувального ремонту. О 09:10 20 квітня потужність блоку сягнула 52%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували усі чотири енергоблоки із сумарним навантаженням 2373 МВт. Діє балансове обмеження.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 56,9 млн кВт год електроенергії, з початку місяця –1 млрд 88,9 млн кВт год електроенергії та з початку року – 6 млрд 266,3 млн кВт год електроенергії.

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Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Як відомо, Рівненська атомна електростанція розташована на північному заході Рівненської області в м. Вараш. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.

Фото: Енергоатом