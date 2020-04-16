Пожежі у Зоні відчуження не завдали шкоди майданчику будівництва ЦСВЯП

Майданчик будівництва Централізованого сховища не постраждав від пожеж, які були зафіксовані в Зоні відчуження протягом останнього тижня.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

За оперативною інформацією, станом на 15 квітня 2020 року основні осередки пожежі в чорнобильській зоні відчуження переважно ліквідовані та локалізовані. Спостерігається незначне тління трав'яної підстилки та кущів. Відстань від таких осередків тління до майданчика будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива становить 10-15 км (у т.ч. відносно території, що прилягає до пункту тимчасової локалізації радіоактивних відходів «Рудий ліс»).

Доступ персоналу до майданчика будівництва ЦСВЯП забезпечується через КПП «Лелев», на якому забезпечено постійний контроль силами підрозділів поліції.

Перевищень контрольних рівнів по концентрації радіонуклідів у повітрі на майданчику будівництва ЦСВЯП і на навколишній території не спостерігається.

На об'єкті будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в денний час працює до 40 осіб персоналу Підрядника та субпідрядника будівництва. Будівельний майданчик та персонал на 100% забезпечений первинними засобами пожежогасіння. Персоналу Підрядника і субпідрядників, а також співробітникам дирекції ЦСВЯП проведено додатковий інструктаж «з пожежної безпеки і плану дій в умовах надзвичайних ситуацій».

Стан безпеки на об’єкті ЦСВЯП, включаючи протипожежні заходи, контролюється Керівництвом ДП «НАЕК «Енергоатом» щоденно за результатами моніторингу диспетчерських служб.

Станом на 15 квітня 2020 року капітальна будівельна готовність об’єктів на майданчику будівництва становить понад 97%. За проектом Енергоатом отримано 3337 одиниць обладнання загально-технічного призначення. Завершення будівництва, проведення випробувань систем і обладнання та введення Централізованого сховища в експлуатацію планується виконати до кінця поточного року.

Довідково. Зона відчуження ЧАЕС відноситься до підпорядкування, компетенції та відповідальності Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ). Надзвичайні ситуації, у тому числі пожежі - це підпорядкування, компетенція і відповідальність Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). ДП «НАЕК «Енергоатом» відповідає за майданчик ЦСВЯП, що розміщений у зоні відчуження на території колишньої Чорнобильської АЕС.