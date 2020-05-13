Уряд створив координаційний центр із трансформації вугільних регіонів

На засіданні Кабінету міністрів 13 травня створено Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України.

Про це у Telegram-каналі написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Неодноразово зазначав, що українські шахтарі та вугільні регіони для мене особисто та для нашого уряду — це надважливе питання. Саме тому сьогодні на засіданні Кабміну створено Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України", - написав він.

До штабу увійдуть профільні урядовці, голови ОДА, народні депутати, представники вугледобувних підприємств, профспілок, асоціацій органів місцевого самоврядування.

"Трансформація вугільних регіонів має забезпечити диверсифікацію економіки таких регіонів, а також посприяти підвищенню ефективності роботи державних шахт. До відповідних проєктів готові долучатися і наші європейські партнери", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Антикризовий енергетичний штаб було створено 24 квітня на позачерговому засіданні Кабінету міністрів. Перше засідання штабу відбулося 29 квітня.

Міністерство енергетики та захисту довкілля для виведення енергосистеми з кризи планує укладення меморандуму з інвесторами про зниження "зеленого тарифу", перегляд паливного балансу Україні на основі оновленого балансу електричної енергії, а також перегляд фінпланів державних компаній та інвестиційних програм.