Уряд створив координаційний центр із трансформації вугільних регіонів

Уряд створив координаційний центр із трансформації вугільних регіонів

Укрінформ
На засіданні Кабінету міністрів 13 травня створено Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України.

Про це у Telegram-каналі написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Неодноразово зазначав, що українські шахтарі та вугільні регіони для мене особисто та для нашого уряду — це надважливе питання. Саме тому сьогодні на засіданні Кабміну створено Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України", - написав він.

До штабу увійдуть профільні урядовці, голови ОДА, народні депутати, представники вугледобувних підприємств, профспілок, асоціацій органів місцевого самоврядування.

"Трансформація вугільних регіонів має забезпечити диверсифікацію економіки таких регіонів, а також посприяти підвищенню ефективності роботи державних шахт. До відповідних проєктів готові долучатися і наші європейські партнери", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Антикризовий енергетичний штаб було створено 24 квітня на позачерговому засіданні Кабінету міністрів. Перше засідання штабу відбулося 29 квітня.

Читайте також: Антикризовий штаб підготував заходи, аби уникнути віялових відключень електрики - Шмигаль

Міністерство енергетики та захисту довкілля для виведення енергосистеми з кризи планує укладення меморандуму з інвесторами про зниження "зеленого тарифу", перегляд паливного балансу Україні на основі оновленого балансу електричної енергії, а також перегляд фінпланів державних компаній та інвестиційних програм.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-