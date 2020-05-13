Антикризовий штаб підготував заходи, аби уникнути віялових відключень електрики - Шмигаль

Заходи, запропоновані Антикризовим енергетичним штабом, допоможуть уникнути віялових відключень електрики.

Про це під час години запитань до уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора відбулося засідання комітету з енергетики та ЖКП. Комітет повністю підтримав рішення урядового Антикризового штабу. Позиція парламентарів дозволить якнайшвидше вийти з кризи, у якій знаходиться наша держава. Запропоновані та підтримані депутатами заходи допоможуть підтримати енергетику, збалансувавши інтереси споживачів, підприємців та енергетиків", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що ціна для населення залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год. - це найнижчий у Європі показник. Крім того, запропоновані заходи дозволять стабілізувати енергетику та не допустити віялових відключень.

Крім того, заходи забезпечать безпеку атомної галузі та допоможуть зберегти робочі місця для шахтарів.

"Сьогодні ситуація в енергетиці складна. Ситуація складна, споживання впало на 9%. Тому критичним лишається питання стабілізації, а також зниження цін для промисловості. На сьогодні можна твердо говорити, що ціна для промисловості є нижчою, ніж була рік тому. Ціна для виробників є п'ятою знизу для європейських країн", - додав Шмигаль.

Антикризовий енергетичний штаб було створено 24 квітня на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.