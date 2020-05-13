Заява Криклія щодо аеропорту Миколаєва не відповідає дійсності - директор

Заява міністра інфраструктури України Владислава Криклія про те, що в херсонському аеропорту злітна смуга краща, тому миколаївський не має перспектив, не відповідає реальному стану справ.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook директор КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Федір Барна.

«Вже кілька днів багато хто обговорює заяву міністра інфраструктури України Владислава Криклія про те, що в херсонському аеропорту злітна смуга краща і миколаївський міжнародний аеропорт не має перспектив. Це абсолютно не так - в нашому аеропорту смуга набагато краща, а шановного міністра просто хтось ввів в оману», - заявив Барна.

За його словами, про це свідчать думки багатьох професійних пілотів, які безпосередньо садили і піднімали повітряні судна і в Миколаєві, і в Херсоні.

«Після заяви міністра отримав десятки дзвінків і СМС зі словами підтримки як від пілотів, так і від представників авіакомпаній, в тому числі і міжнародних «лоукостерів», з якими наш аеропорт веде переговори про запуск рейсів. Всі вони запевняють, що якби міністр на власні очі побачив злітно-посадкову смугу в Миколаївському аеропорту, то ніколи б не повторив ту заяву, яку він зробив», - стверджує директор.

Він також запросив Владислава Криклія відвідати Миколаївський аеропорт, бо впевнений, що ознайомившись особисто зі станом справ, міністр кардинально змінить свою думку.

Барна також повідомив, що сьогодні підприємство працює над планом виходу з карантину.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі програми «Добрий вечір» на телеканалі НІС-ТВ заявив, що держава не вкладатиме кошти в повноцінний розвиток Миколаївського міжнародного аеропорту, так як за 60 кілометрів є аеропорт в Херсоні з більш якісною злітно-посадковою смугою. Міністр також сказав, що в перспективі аеропорт у Миколаєві може перекваліфікуватися з пасажирського на вантажний.

Варто також зазначити, що кілька років миколаївський аеропорт не працював, але з приходом губернатора Олексія Савченка в 2017 році його почали відроджувати. На початковому етапі туди було вкладено понад 130 мільйонів гривень, які тоді збирали з усієї області. Але заробити повноцінно підприємству так і не вдалося. У грудні 2017 року за дачу хабара 700 тисяч гривень голові Миколаївської ОДА був затриманий тодішній директор аеропорту Михайло Галайко.

А вже за три місяці покінчив життя самогубством виконувач обов'язків директора аеропорту, герой АТО, льотчик Владислав Волошин.

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Після нього аеропорт очолив одіозний депутат облради Федір Барна. Йому вдалося досягти певних результатів. 26 грудня 2018 року КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» відправило свій перший чартерний рейс в Шарм-еш-Шейх (Єгипет).