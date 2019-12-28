Миколаївський аеропорт отримав сертифікат системи управління якістю

Миколаївський міжнародний аеропорт отримав сертифікат системи управління якістю підприємства, який відповідає вимогам Державного стандарту України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік.

«Взяв участь у врученні Миколаївському міжнародному аеропорту сертифікату, який засвідчив, що система управління якістю підприємства відповідає вимогам Державного стандарту України та підтверджує високу якість надання послуг з допоміжного обслуговування авіаційного транспорту», - написав Стаднік.

За його словами, Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Миколаївський аеропорт має повноцінно запрацювати, тож наразі зроблено ще один крок до цієї мети.

«Сподіваюсь, що у наступному році завдяки підтримці держави будуть забезпечені регулярні внутрішні авіарейси, а для людей будуть створені по-справжньому комфортні умови», - зазначив керівник області.

У свою чергу, директор аеропорту Федір Барна наголосив, що колектив підприємства докладатиме максимум зусиль, щоб у наступному році кількість пасажирів, перевезених аеропортом, збільшилася до 100 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, Миколаївський міжнародний аеропорт перевіз 10 тисяч пасажирів за перший рік своєї роботи.

26 грудня минулого року КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» відправило свій перший чартерний рейс до Шарм-еш-Шейху (Єгипет). Наразі це поки що єдиний рейс, який виконується регулярно.