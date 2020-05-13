Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів у США і побоювань нової хвилі пандемії

Ціни на нафту знижуються в середу на тлі збільшення комерційних запасів в Сполучених Штатах і побоювань другої хвилі коронавірусного спалаху.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $29,51 за барель, що на $0,47 (1,57%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії. У вівторок контракт подорожчав на 1,2%.

Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подешевшав на $0,15 (0,58%) - до $25,63 за барель. Нафта WTI додала в ціні 6,8% за підсумками попередніх торгів, піднявшись до максимальної позначки з 6 квітня, свідчать дані Dow Jones Market Data.

У Сполучених Штатах запаси сирої нафти зросли за підсумками минулого тижня на 7,6 млн бар., - до 526,2 млн бар., свідчать дані Американського інституту нафти (API). Аналітики очікували зростання на 4,1 млн бар. При цьому запаси чорного золота на хабі в Кушингу, штат Оклахома, скоротилися на 2,3 млн бар., що може стати першим осіданням з лютого, зазначають в ING Economics.

«Побоювання з приводу заповнення нафтосховищ зменшилися, так як попит поступово відновлюється разом зі скороченням пропозиції на ринку», - йдеться в аналітичній записці ING.

Заклик Саудівської Аравії до більших скорочень нафтовидобутку затьмарили побоювання з приводу нової хвилі пандемії.

У вівторок експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив конгресу, що ослаблення пов'язаних із коронавірусом блокувань може спровокувати нові спалахи хвороби, в результаті якої вже загинуло 80 тис. американців і було завдано серйозної шкоди найбільшій економіці світу.

Нові спалахи було зареєстровано в Південній Кореї і в Китаї, де криза системи охорони здоров'я почалася ще до того, як поширилася по всьому світу, що змусило уряди обох країн заблокувати мільярди людей, спустошивши економіку і попит на нафту.

Відповідно до щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA), країни не-ОПЕК у 2020 році знизять свій видобуток на 2,4 млн б/д порівняно з очікуваним падінням на 0,2 млн б/д у попередньому звіті. Основною причиною є скоординоване зниження видобутку в рамках угоди ОПЕК+. Найбільше скорочення очікується в РФ, США і Канаді.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 29,51 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 29,45 долара за барель, що на 53 центів нижче за рівень закриття торгів ($29,98).