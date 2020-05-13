Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів у США і побоювань нової хвилі пандемії
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $29,51 за барель, що на $0,47 (1,57%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії. У вівторок контракт подорожчав на 1,2%.
Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подешевшав на $0,15 (0,58%) - до $25,63 за барель. Нафта WTI додала в ціні 6,8% за підсумками попередніх торгів, піднявшись до максимальної позначки з 6 квітня, свідчать дані Dow Jones Market Data.
У Сполучених Штатах запаси сирої нафти зросли за підсумками минулого тижня на 7,6 млн бар., - до 526,2 млн бар., свідчать дані Американського інституту нафти (API). Аналітики очікували зростання на 4,1 млн бар. При цьому запаси чорного золота на хабі в Кушингу, штат Оклахома, скоротилися на 2,3 млн бар., що може стати першим осіданням з лютого, зазначають в ING Economics.
«Побоювання з приводу заповнення нафтосховищ зменшилися, так як попит поступово відновлюється разом зі скороченням пропозиції на ринку», - йдеться в аналітичній записці ING.
Заклик Саудівської Аравії до більших скорочень нафтовидобутку затьмарили побоювання з приводу нової хвилі пандемії.
У вівторок експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив конгресу, що ослаблення пов'язаних із коронавірусом блокувань може спровокувати нові спалахи хвороби, в результаті якої вже загинуло 80 тис. американців і було завдано серйозної шкоди найбільшій економіці світу.
Нові спалахи було зареєстровано в Південній Кореї і в Китаї, де криза системи охорони здоров'я почалася ще до того, як поширилася по всьому світу, що змусило уряди обох країн заблокувати мільярди людей, спустошивши економіку і попит на нафту.
Відповідно до щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA), країни не-ОПЕК у 2020 році знизять свій видобуток на 2,4 млн б/д порівняно з очікуваним падінням на 0,2 млн б/д у попередньому звіті. Основною причиною є скоординоване зниження видобутку в рамках угоди ОПЕК+. Найбільше скорочення очікується в РФ, США і Канаді.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 29,51 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 29,45 долара за барель, що на 53 центів нижче за рівень закриття торгів ($29,98).