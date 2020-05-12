Нафта дорожчає на тлі обіцянки Саудівської Аравії додатково скоротити видобуток

Ціни на нафту підвищилися у вівторок на обіцянку Саудівської Аравії поглибити скорочення виробництва в червні.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $29,78 за барель, що на $0,15 (0,51%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подорожчав на $0,28 (1,16%) - до $24,42 за барель.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії наказало держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти в червні ще на 1 млн барелів (б/д) на добу на додаток до зобов'язань країни в рамках угоди ОПЕК+. Таким чином, порівняно з квітнем зниження видобутку Саудівською Аравією становитиме 4,8 млн б/д. Крім того, Saudi Aramco доручено вишукати можливості щодо зниження нафтовидобутку в травні нижче 8,492 млн б/д за домовленістю з клієнтами.

ОАЕ і Кувейт підтримали Саудівську Аравію, також оголосивши про плани додаткового зниження виробництва. Незважаючи на те, що дії Саудівської Аравії мають підштовхнути інші країни до додаткового скорочення видобутку, самі по собі вони вказують на збереження низького попиту на нафту в світі, йдеться в огляді AxiCorp.

Однак у зв'язку з новими спалахами коронавірусу, в тому числі в Китаї та Південній Кореї, ринок побоюється другої хвилі COVID-19 і відновлення глобальних блокувань.

Дані про те, що квітневі ціни виробників в Китаї впали найшвидшими темпами за останні чотири роки, також додали занепокоєння інвесторам, оскільки це показало слабкий промисловий попит.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 29,71 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 29,99 долара за барель, що на 36 центів нижче за рівень закриття торгів ($29,63).