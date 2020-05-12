Бензин у квітні в Україні подешевшав на 2 гривні за літр

Впродовж квітня 2020 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) зафіксував зниження роздрібних цін на бензин А-95 та дизельне пальне до 2 гривень за літр.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Протягом квітня 2020 року Антимонопольний комітет зафіксував зниження роздрібних цін на бензин А-95 та дизельне пальне до 2 гривень за літр. Завдяки цьому середня вартість одного літра 95-го бензину з початку року втратила 5,33 грн, або 19,5%, а дизпальне подешевшало на 5,41 грн/л (–20,2 %)", - йдеться у повідомленні.

Відтак, станом на 8 травня 2020 року бензин марки А-95 можна було придбати за ціною від 17,45 грн/л (бренд «Авантаж7») до 25,99 грн/л (бренд «SOCAR»). Ціни на дизель коливалися від 16,70 грн/л (бренд «Фактор») до 24,99 грн/л (бренд «SOCAR»).

«Вчасне реагування Комітету на ситуацію на ринку пального, а також робота, проведена з ключовими гравцями цього ринку, дають позитивні результати, які відображаються на стелах АЗС. Ми бачимо динаміку цін на світових ринках і бачимо як здешевлення доходить до кінцевого споживача в Україні. Ринок пального є одним з ключових для АМКУ з 2016 року і перебуває під особливим контролем. Тож ми й надалі продовжимо слідкувати за ситуацією», - зазначив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року АМКУ надав основним гравцям ринку пального рекомендації щодо встановлення роздрібних цін на рівні, який існував би за умов значної конкуренції на ринку. Рекомендації отримали ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ» (бренд WOG), ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» (бренд ОККО), ПАТ «УКРНАФТА» (бренд UKRNAFTA), ПІІ «АМІК Україна» (бренд AMIC Energy), ТОВ «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (бренд SOCAR), ПП «Укрпалетсистем» (бренд UPG), ТОВ «ГЛУСКО Рітейл» (бренд GLUSCO). Надання рекомендацій було обумовлено невідповідністю цін на АЗС факторам, що впливають на їх формування.