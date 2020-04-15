З березня 2019 року подешевшали всі види моторного пального – Держстат

У березні 2020 року порівняно із березнем минулого року подешевшали всі види моторного пального.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У березні 2020 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 25,12 грн за 1 л (на 7,7% менше, ніж у березні 2019 року); бензину А-95 – 26,22 грн за 1 л (на 7,4% менше); дизельного пального – 25,49 грн за 1 л (на 9,5% менше).

Скраплений газ із березня 2019 року по березень 2020 року подорожчав на 1,6%, до 11,01 грн за 1 л.

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Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно із лютим 2020 року зросли на 0,8%, з початку року – на 0,7%, проти березня 2019 року вони збільшилися на 2,3%.