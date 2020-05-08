Заморозки пошкодили посіви ярого ячменю, гороху та буряків в Україні

Заморозки у повітрі та на поверхні грунту у квітні 2020 року призвели до часткового пошкодження посівів ярого ячменю, гороху та буряків.

Про це свідчать дані аналітичної довідки про агрометеорологічні умови та стан посівів сільськогосподарських культур в Україні на 8 травня 2020 року, повідомляє пресслужба Національної академії аграрних наук України.

«За даними Укргідрометеоцентру у квітні 2020 року було зафіксовано рекордно велику кількість днів із заморозками у повітрі, на поверхні ґрунту та висоті 2 см від поверхні ґрунту, які подекуди на окремих полях призвели до часткового пошкодження посівів ячменю ярого, гороху та буряків цукрових» , – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, особливостями квітня стали: надзвичайно велика тривалість сонячного освітлення, яка у 1,5-2,0 рази перевищила середні багаторічні показники і досягала 260-325 годин при нормі 160-200 годин, та аномально низька для весни відносна вологість повітря. Мінімальна вологість повітря нижче 30% спостерігалася протягом 19-26 днів. У західних областях така кількість днів із низькою відносною вологістю спостерігалася вперше. Також спостерігалися сильні вітри упродовж 3-8 днів, у східних областях – до 10-13 днів; швидкість вітру часом сягала 18-24 м/с. На території Київської, Чернігівської та Сумської областей упродовж 1-2 днів відмічалися пилові бурі.

Також відзначається, що перша декада травня характеризувалася помірно теплою погодою, в останні дні зі значним зниженням температури повітря. Середня температура повітря на більшій частині території країни виявилася близькою до норми, у західних (за винятком Закарпаття), Житомирській, Київській, Вінницькій областях – на 1,4-1,6 градусів вищою, у Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській – на 1-5 градусів нижчою від норми і становила 8,2-17,0 градусів тепла. Максимальна температура повітря у найтепліші дні підвищувалася до 18,7-26,0градусів, мінімальна – у найхолодніші ночі знижувалася у Дніпропетровській та Харківській областях до 1-4 градусів морозу, на решті областей – до 0-9,6 градусів тепла. Поверхня ґрунту вночі охолоджувалась до мінус 1-9 градусів.

За інформацією науковців, дефіцит опадів, низька відносна вологість повітря та недостатні запаси вологи у ґрунті, які спостерігали впродовж березня-квітня, були несприятливими факторами для всіх сільськогосподарських культур і сприяли виникненню на території країни повітряної, а місцями (на півдні та південному сході) й ґрунтової посухи. Проте, погодні умови кінця третьої декади квітня – першої декади травня виявилися сприятливими для росту та розвитку зернових культур, забезпечивши суттєве покращення загального стану посівів за рахунок опадів, які пройшли у цей період.

Як повідомляв Укрінформ, за даними економіста інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрія Ярмака, весняні приморозки ушкодили значно послаблені посухою посіви озимої пшениці та озимого ріпаку.

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Також, за інформацією Ярмака, в Україні цього року від приморозків дуже постраждали кісточкові, а отже в Україні не варто очікувати суттєвого урожаю ані черешні, ані абрикосів, ані персиків. Крім того, цей рік може бути провальним і для виробників яблук.