Заморозки знищили врожай ранньої черешні на Запоріжжі

Через нічні заморозки Запорізька область може залишитися без урожаю ранньої черешні.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила агроном ТОВ "Аврора" Євгенія Нікітюк.

"Через весняні заморозки повністю загинули суцвіття ранніх сортів черешні. Середні сорти знищені на 95%. А ось говорити про пізні сорти зарано - період цвітіння триває", - каже агроном.

Запорізьку область називають черешневою столицею України, врожай, вирощений там, експортують до Польщі, Білорусі та інших країн. Однак цього року через карантин і низьку врожайність аграрії про експорт взагалі не говорять.

"Зараз ми думаємо над тим, як вижити, потім будемо думати, як розвиватися і заробляти", - сказала Нікітюк.

Крім того, за її словами, низькі нічні температури пошкодили понад 70% бутонів кісточкових культур. Врятувати врожай намагаються за допомогою препаратів, та вже зараз ясно, що в цьому році не буде ні ранніх абрикос, ні слив, ні аличі.