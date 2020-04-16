Весняні приморозки та посуха ушкодили посіви озимої пшениці та ріпаку – експерт

Весняні приморозки ушкодили значно послаблені посухою посіви озимої пшениці та озимого ріпаку.

Про це розповів економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак у ексклюзивному коментарі Укрінформу щодо перспектив української аграрної галузі.

«Посуха значно послабила стан озимих. В результаті, навіть незначні приморозки в останні дні ушкодили навіть пшеницю, але особливо постраждав ріпак. До речі, саме пшениця є культурою, ціна на яку може зрости на світовому рівні досить відчутно. Бо на кормові зернові вона може впасти», - зазначив Ярмак.

За його словами, світовий попит на кормові зернові впаде по причині падіння попиту на м’ясо та через низькі ціни на нафту, оскільки менше сільгоспсировини піде на виробництво біоетанолу.

Також, за інформацією Ярмака, в Україні цього року від приморозків дуже постраждали кісточкові, а отже в Україні не варто очікувати суттєвого урожаю ані черешні, ані абрикосів, ані персиків. Також може бути провальним цей рік для виробників яблук.

Втім, каже Ярмак, плодово-ягідні культури не є критичними для споживання, і зменшення доходів споживачів через карантин призведе також і до зменшення попиту на ягоди та фрукти. Отже, вважає експерт, виробники цієї продукції в цьому році можуть зазнати суттєвих втрат.

Також він звернув увагу, що в Україні актуальні проблеми з робочою силою та доступом її до підприємств, особливо в садівництві та овочівництві.

Ярмак прогнозує, що у цьому році попит на внутрішньому ринку на продукти харчування, крім харчових зернових та олії, може впасти.

«А це ще один удар по виробництву продуктів з високою доданою вартістю. Люди також активно взялися за лопати і садять картоплю та овочі. Відповідно, зовсім не очевидні перспективи високих цін на борщові овочі, хоч попит на них і має бути досить суттєвим», – підсумував Ярмак.